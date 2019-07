Lei Kandir, que pode render R$ 135 bi a MG, será discutida no STF

O imbróglio entre estados e União que se arrasta há anos será discutido no STF (foto: Dorivan Marinho/SCO/STF)

Alternativa à recuperação fiscal

Proposta conjunta

Principal bandeira levantada pela, odos cofres estaduais pelas perdas com a, que desonerou asdo pagamento de, será discutido com ae os estados nopara se chegar a uma possível conciliação. A audiência foi marcada para 5 de agosto pelo ministroe faz parte de uma ação que reclama a omissão dosobre o tema.é um dos 16 estados que ingressaram como interessados na ação direta de inconstitucionalidade por omissão impetrada pelo estado do Pará. Estão na lista Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.Nesta segunda-feira (1), o STF mandoufederados para comparecer à audiência nado STF munidos de “que envolvam o pacto federativo discutido nesses autos”. O despacho determinando a realização da audiência considera a busca por um “” manifestado pelos interessados.Pelos cálculos dos governadores, as perdas dos estados com a Lei Kandir chegam a R$ 600 bilhões. Só para Minas Gerais este valor é deEm meio à expectativa de envio das propostas para a adesão de Minas ao regime dedo governo federal, parlamentares mineiros apontam o dinheiro como alternativa às medidas drásticas que precisarão ser tomada para o acordo com a União.O governadortem dito, no entanto, que embora não vá desistir de cobrar acredita que receber o pagamento seria comoO presidente da, deputado, comemorou a marcação da audiência, que, para ele, “demonstra a importância de Minas estar mobilizada e brigando pelo direito de ser compensada”. “Afinal é o que prevê a lei e o que o STF já decidiu por unanimidade”, disse.Um dos organizadores de um livro sobre aque foi lançado na Assembleia Legislativa de Minas na semana passada, o deputadodefendeu que Minas faça umacom outros estados para apresentar uma proposta conjunta ao governo federal. Ele levou a ideia ao vice-governadore ao secretário de Planejamento e Gestão“Nessa discussão de pacto federativo talvez o item principal seja a Lei Kandir e Minas já devia trabalhar essa proposta, porque a reforma tributária é a próxima pauta do governo federal, depois da Previdência”, disse.Segundo Sávio, Minas exporta cerca dee, deste valor, 90% são produtos básicos ou semielaborados. Pelos cálculos do deputado, se esses produtos fossem tributados em 7%, por exemplo, renderiam US$ 1,5 bilhão ou mais de R$ 5 bilhões por ano. “Minas receberia por ano mais do que quer receber uma vez só pela eventual privatização da Cemig”, disse.que vai representar Minas na audiência, afirmou que o estado vai se organizar e levará uma proposta. “Essa articulação ocorrerá a partir de uma atuação conjunta do governador Romeu Zema, com um propósito de encaminhar um documento com elementos técnicos para corroborar o que o estado tem reivindicado”, disse.Pessoa afirmou que a articulação com os estados será importante e deve ocorrer nas próximas semanas, já que a audiência será no início de agosto., que desonera as exportações do pagamento de ICMS, está em vigor desde 1996, mas a compensação dos estados pelas perdas não foi regulamentada.Decisão doem 2016 entendeu que ofoiao não definir as regras adicionais à legislação, que incide sobre o principal tributo de arrecadação dos estados. Na ocasião, foi concedido um ano para os parlamentares fazerem a lei mas isso não ocorreu.No dia 21 de fevereiro este ano, o ministro Gilmar Mendes deu mais um ano para o Congresso Nacional legislar sobre o tema.