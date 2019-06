Zema diz que decisão final sobre jetons de secretários será da ALMG

Zema e Agostinho discutiram o veto aos jetons nessa terça-feira (foto: Sarah Torres / ALMG)

O governadorafirmou nesta quinta-feira (27) em entrevista aoque, embora tenha umapara ignorar a decisão da Assembleia sobre o pagamento de jetons aos secretários de estado, vai deixar asobre o assunto comA proibição de aumentar os vencimentos com a participação emde empresas foi incluída por, que acaboupelo Executivo, e agora está de novo nas mãos deles.O governo, no entanto, ao enviar sua justificativa ao Legislativo, informou que umpermitiriamesmo se a Casa derrubasse a medida.“A assembleia é soberana, temos de acatar aquilo que assembleia determina. Não pretendemos emfazer uso de algumapara poder levarmos adiante algo que já ficou claro que a Assembleia não endossa”, afirmou o governador.A emenda aprovada pelos deputados proíbe os secretários de receberempela participação em conselhos de empresas públicas, sociedade de economia mista ou empresa privada. Ocorre que os chamados jetons são. Na justificativa, o governo destaca a “incorreção técnica para os fins pretendidos” e diz que a Constituição distingue as verbas.“Mesmo que se queira extrair do texto desse dispositivo umaou seja, vedando o acúmulo da parcela remuneratória do servidor ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração com a parcela ‘remuneratória’ da função de conselheiro – de administração ou fiscal – de empresas estatais tal medida”, justificou Zema.No veto, o governador afirmou que anas funções é estratégica para os interesses do estado e alegou que ele é permitido nos estatutos das empresas.Nessa terça-feira, oapresentou uma tabela de salários de secretários de outros estados para o presidente da Assembleia,, e argumentou com ele que precisa manter os jetons para ampliar os vencimentos dos titulares das pastas, quedo que o de outros entes federados.Agostinho Patrus se comprometeu a conversar com líderes e trabalhar parado governador à proibição dos jetons.Embora os deputados estaduais tenham aprovado anessa quarta-feira (26) – o que os libera de votar o veto e outros projetos ainda neste semestre –, o presidente Agostinho Patrus informou que pretende colocar o assunto, quando oficialmente se encerram os trabalhos.Na campanha eleitoral, Zema prometeu que os secretários, assim como ele e o vice-governador,. Também chegou a se referir aoscomo uma forma pouco transparente e uma espécie depara aumentar os contracheques.Em entrevista aonesta quinta-feira, no entanto, o governador revelou que a ideia inicial era prometer o trabalho voluntário somente para si. Segundo o governador, a inclusão do secretariado no documento assinado em cartório foi ideia de sua equipe de marketing e ele assinou o papel