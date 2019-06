'Avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade', diz ministro da Educação sobre Lula e Dilma

Ministro da Educação, Abraham Weintraub (foto: Flickr)

No passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? %u2014 Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) 27 de junho de 2019

Tranquilizo os "guerreiros" do PT e de seus acepipes: o responsável pelos 39 kg de cocaína NADA tem a ver com o Governo Bolsonaro. Ele irá para a cadeia e ninguém de nosso lado defenderá o criminoso. Vocês continuam com a exclusividade de serem amigos de traficantes como as FARC. %u2014 Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) 27 de junho de 2019

ministro da Educação,, aproveitou o tráfico de drogas envolvendo um- que fazia parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro em viagem ao-, para atacar os ex-presidentes petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.Na manhã desta quinta-feira, Weintraub usou sua conta pessoal nopara ironizar os dois ex-presidentes. ''No passado o avião presidencial já transportouem maior quantidade. Alguém sabe o peso doou da?", questionou Weintraub.Antes desse tom ''piadista'' com os ex-presidentes, Weintraub usou o Twitter para ''tranquilizar'' ose acusá-los de ''amizade'' com guerrilheiros colombianos."Tranquilizo os "guerreiros" do PT e de seus acepipes: o responsável pelosNADA tem a ver com o. Ele irá para ae ninguém de nosso lado defenderá o. Vocês continuam com a exclusividade de serem amigos de traficantes como as Farc", disse o ministro.Criada em 1964, pelo ex-combatente liberal Pedro Antonio Marín, a Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia () também conhecido como Tirofijo, as Farc surgiu como um grupo de cunho marxista-leninista, atuando no meio rural e adotando táticas detem sido protagonista de. Além de provocar protestos em todo o país ao anunciar cortes em verbas das universidades federais afirmando que haveria ''balbúrdia' nessas instituições, Weintraub tem usado as redes sociais para se manifestar de forma controversa.Ele já usou o twitter para tocar gaita e provar , segundo ele, que é cearense. Na companhia do deputado Jaziel Pereira (PR-CE), Weintraub tocou a música, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.Em outra ocasião, para falar de Weintraub parodiou a célebre cena do filme 'Cantando na Chuva' , com Gene Kelly, um dos mais famosos e respeitados atores e dançarinos do cinema mundial.