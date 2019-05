Ministro da Educação imita ''Cantando na Chuva'' para dizer que ''está chovendo fake news''

Mais uma #FakeNews. Agora, sobre o contingenciamento de verbas no Museu Nacional, do Rio de Janeiro. Descubra a verdade! pic.twitter.com/dPE520ndGR %u2014 Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) 30 de maio de 2019

(foto: Twitter/Reprodução)

, usou a sua conta no Twitter para parodiar a célebre cena do filme', com, um dos mais famosos e respeitados atores e dançarinos do cinema mundial.O mote de Weintraub, para tanto, com direito a trilha sonora e guarda-chuva em punho, foi o corte de verbas para obras no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que pegou fogo em setembro do ano passado . Oprovocou a destruição da maior parte do acervo de 12 mil itens do prédio centenário."Está chovendo fake news", anuncia o ministro, no vídeo postado no Twitter."Novamente um veículo de comunicação, de mal com a vida, tenta macular a imagem do MEC. Alega que a recuperação do, aquele que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro não conseguiu explicar, estaria sendo paralisada pelo MEC", emenda Weintraub.De acordo co o ministro, o contingenciamento informado é. Ele destacou que havia emendas parlamentares no valor de R$ 55 milhões.Entretanto, afirma Weintraub, esse recurso foi reduzido em R$ 12 milhões, por decisão de deputados do Rio de Rio de Janeiro. "Nada a ver com o. Para de choverno no MEC, até mais", se despede o ministro.