Bolsonaro manda apurar prisão de sargento com cocaína e diz que caso é 'inaceitável'

(foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou, no final da tarde desta quarta-feira, que o episódio em que um sargento foi preso - em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com 39 kg de cocaína -, é “inaceitável” e que pediu apuração do ocorrido. Bolsonaro negou que o militar tivesse relação com a equipe dele. A prisão ocorreu nessa terça-feira no aeroporto de Sevilha, na Espanha.“Apesar de não ter relação com minha equipe, o episódio de ontem, ocorrido na Espanha, é inaceitável. Exigi investigação imediata e punição severa ao responsável pelo material entorpecente encontrado no avião da FAB. Não toleraremos tamanho desrespeito ao nosso país!”, postou em seu perfil no Twitter.O militar detido é um sargento “taifeiro”, função equivalente à de um comissário de bordo. Ou seja, presta serviços de bordo em aeronaves. A droga estava dentro da bagagem do homem, que não teve o nome divulgado, e que voltaria com a comitiva do presidente.Mais cedo, nesta quarta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o sargento flagrado com a droga faria parte da equipe de Bolsonaro.“Quando tem essas viagens, vai uma tripulação que fica no meio do caminho. Então, quando o presidente voltasse agora, do Japão, essa tripulação iria embarcar no avião dele. Então, seria (destino) Sevilha (para) Brasil”, explicou Mourão.Os 39kg apreendidos junto ao militar não deixam dúvidas que ele é uma “mula qualificada”, completou. “É óbvio que, pela quantidade de droga que o cara tava levando, ele não comprou na esquina e levou, né? Ele estava trabalhando como mula. Uma mula qualificada, vamos colocar assim”, ponderou o vice-presidente.