Sem acordo com Zema, prefeituras podem esperar 14 anos por repasses atrasados

A desembargadora Mariângela Meyer aconselhou os prefeitos a aderirem ao acordo (foto: Edésio Ferreira EM / D.A. Press)

Pagamento até o fim do governo Zema

Pagamento sem juros e correção

Os municípios terãopara aderir aocom opara o receber, a partir do ano que vem, as verbas retidas depelos governosque somamO prazo foi prorrogado, nesta segunda-feira (17), até 15 de julho pelo, que defendeu a inclusão de todos os interessados como benéfica para estado e municípios.Para ajudar no convencimento, a, desembargadora, afirmou que as prefeituras que não entrarem na conciliação podem demorarpara receber o dinheiro.Ao recomendar a adesão, Mariâgela Meyer falou dada solução litigiosa. “As ações demoram na Justiça uma média de, no mínimo, dois a três anos, sem contar que as decisões saem em forma de precatório e esse precatório está demorando de 13 a 14 anos para receber o valor do passivo. Essa é ade se fechar o”, disse.A magistrada disse que foi preciso prorrogar o prazo da conciliação porque alguns municípios não teriam aderido por causa dee de distância em relação à capital.Até sábado (15), quando vencia inicialmente o período para a adesão, 745 das 853 prefeituras haviam concordado em receber a verba em prestaçõesde mandato do governadorO acordo encerrade prefeituras contra o Executivo estadual mineiro que, na prática, podem representar. Quem não assinar a adesão pode continuar ou ingressar com novos pedidos judiciais.Segundo a representante do TJ, com o acordo, os municípios receberão um montante razoável para respirar. A magistrada disse que, se todos os municípios não aderirem ao acordo, as ações contra o estado podem prosseguir. “Então, não é interessante”, disse.O presidente da, prefeito de Moema(MDB), também disse que as prefeituras que não entrarem no acordo podem ser prejudicadas. “Acredito que grande maioria vai aderir com essa prorrogação, porque já tivemos a adesão de quase 90%, e alguns poucos não vão aderir porque acreditam que podem receber judicialmente, más considero um erro porque vão demorar muito mais que nós que vamos receber parcelado”, afirmou.De acordo com o, o governo de Minas já está repassando os valores correntes dos repasses regularmente desde fevereiro deste ano. Quanto ao passivo, segundo ele, obedecerá ao cronograma e será pago de forma consensual, mas as prefeituras abrem mão de eventuaisNesta segunda-feira, o TJMG fez uma solenidade para a assinatura de acordo com 13 municípios.Pelo acordo,pagará a parte que lhe cabe na dívida – que foi o valor deretido no primeiro mês do mandato este ano – em janeiro, fevereiro e março de 2020. Já osque deixaram de ser repassados pelo governoem 2017 e 2018 serão pagos de abril de 2020 a setembro de 2022, último ano do mandato para o qual Zema foi eleito.Segundo Julvan Lacerda, além dos R$ 7 bilhões acertados, os municípios negociam com o governador Romeu Zema um passivo de cerca deem recursos da área de saúde que deixaram de ser repassados nos dois últimos anos. O prefeito disse que o estado está fazendo levantamento para avaliar o que será feito.A dívida total com as prefeituras chegou a R$ 13 bilhões pelos nossos. Esses R$ 7 bilhões sobre os quais foram fechados os acordos são dos repasses constitucionais, que eram incontestáveis, mas ainda há convênios e parcerias que não são objeto de ações”, explicou.