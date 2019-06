Câmara de BH é notificada e Wellington Magalhães retoma mandato na próxima segunda-feira

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



A Câmara Municipal de Belo Horizonte foi notificada nesta quinta-feira sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que determinou o retorno do vereador Wellington Magalhães à Casa. De acordo com assessoria de imprensa da Casa, ele retoma o posto na próxima segunda-feira, 17. Não será necessária cerimônia de posse para o retorno.





Enquanto esteve afastado, o suplente dele, vereador Dimas da Ambulância (Podemos), ocupou a vaga dele no plenário e nas votações, inclusive o gabinete. Nesta sexta-feira Dimas será oficialmente notificado de que deverá deixar o cargo.





Em decisão na última terça-feira, o ministro o STJ, João Otávio de Noronha, considerou que o tempo que Magalhães estava fora da Câmara é superior ao que seria considerado razoável.



“Não vejo como desconsiderar a relevante circunstância de que o afastamento do parlamentar, levado a efeito por meio de decisão prolatada em 4/06/2018, estende-se no tempo de forma desarrazoada e desproporcional, a ponto de configurar hipóteses de cassação indireta de seu mandato”, afirmou o ministro do STJ, João Otávio de Noronha, em seu despacho.



Wellington Magalhães é investigado por um esquema de desvio de recursos públicos em contratos de publicidade da Câmara da ordem de R$ 30 milhões e foi afastado do mandato por determinação judicial. Desde então ele tenta, via judicial, retomar o trabalho na Câmara, mas já havia sofrido derrotas na Justiça mineira e no próprio STJ.



Há duas semanas, a Casa foi notificada no início da noite para suspender o salário de R$ 17.642,33 pagos ao vereador Wellington Magalhães. O parlamentar está afastado do mandato desde abril do ano passado, quando foi preso sob a acusação de desviar dinheiro de publicidade no período em que foi presidente da Câmara.





O Tribunal de Justiça chegou a determinar a suspensão do pagamento dele em abril, mas o fato só ocorreu após a reportagem do Estado de Minas questionar a demora na notificação da Câmara.