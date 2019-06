Plenário da Câmara de BH na tarde dessa quinta-feira (6), durante votação em segundo turno do Plano Diretor da capital (foto: Karoline Barreto/CMBH)

Por 35 votos a favor e cinco contra, aaprovou no final da tarde dessa quinta-feira (6) o novo Plano Diretor da capital. O texto tramita na Casa há quatro anos e foi motivo de polêmica entre a, que criticaram a proposta. A votação ocorreu após acordo entre os vereadores para acabar com uma obstrução que vinha acontecendo nas últimas sessões.Nessa quinta-feira (6), um grande número deesteve na Casa para evitar brigas entre manifestantes a favor e contrários ao. As galerias foram tomadas desde o início da tarde porque defendem mais investimentos em. Com apitos e faixas, eles cobraram dos parlamentares a aprovação do novo texto.O projeto de revisão do atualestabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano, traçando metas e determinando as regras para a ocupação da cidade. A proposta foi apresentada pelo Poder Executivo em 2015, mas vinha sendo adiada desde então por contrariar interesses de vários grupos da cidade.Entre os pontos mais polêmicos do texto estão a chamada, que limita o coeficiente de aproveitamento do terreno e a isenção da outorga para a construção de templos religiosos. O texto segue agora para apreciação do prefeito. Caso algum trecho seja vetado, ele volta para análise dos vereadores. Nessa quinta-feira (6), vários assessores da prefeitura acompanharam a votação ao lado do plenário.A aliança pela aprovação na sessão dessa quinta-feira (6) contou com grupos parlamentares que normalmente estão de lados opostos na Câmara, como as vereadoras do Psol, Cida Falabella e Bella Gonçalves, e membros da bancada religiosa, Jair di Gregório (PP) e Henrique Braga (PSDB).“O argumento dos empresários era tão perverso que, além de dizer mentira de que se criaria um novo imposto, disseram também que o novo plano retiraria empregos da cidade. Mas eles precisam saber que obras nas periferias também geram empregos”, afirmou Bella Gonçalves.da base da Prefeitura de BH comemoraram a aprovação do texto, enquanto opositores criticaram o projeto. “Esse plano vai garantir e planejar nosso futuro de maneira ordenada. Aumentará o potencial construtivo da nossa cidade. Um novo horizonte para. E não terá novo imposto nenhum, ficou muito claro para os 41 vereadores que isso era fake news”, afirmou o líder do governo na Câmara, vereador Léo Burguês (PSL).Para os vereadores Mateus Simões (Novo), Pedro Bueno (Pode) e Gabriel Azevedo (sem partido), as novas regras trarãopara osnos próximos anos. Os parlamentares foram os maiores críticos das medidas e dispararam contra o prefeito, que teria “atropelado” as discussões no Legislativo e que a secretária municipal de Políticas Urbanas, Maria Caldas, não apresentou aos vereadores estudos sobre os impactos das mudanças do novo Plano.“O plano vende a ilusão de que as moradias populares vão ser financiadas com base nas outorgas, o que é uma mentira porque estamos é expulsando as pessoas de dentro de BH”, avaliou Simões. Após a sessão, houve tumulto entre pessoas ligadas ao Movimento de Lutas nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) e ao Movimento Brasil Livre (MBL). Segundo seguranças da Casa, foi necessário que seis integrantes do MBL fossem levados para um lugar afastado da Câmara para evitarentre os dois grupos.