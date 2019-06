Câmara de BH tem clima tenso e policiamento reforçado em sessão para votar plano diretor

(foto: Karoline Barreto/CMBH)



Policiamento reforçado na tarde desta quinta-feira na Câmara Municipal de Belo Horizonte para a sessão em que deve ser votado o novo plano diretor da capital mineira. As galerias da casa estão ocupadas por movimentos sociais em defesa da moradia popular, que trouxeram apitos, cartazes e faixas pedindo a aprovação.





Polêmica

O projeto de revisão do atual Plano Diretor de Belo Horizonte e da, que tramita na Câmara Municipal, estabelece as diretrizes para o desenvolvimento urbano, traçando metas e orientando a ocupação da cidade.A proposta tramita nana forma do1749, de 2015, apresentado por iniciativa do Poder Executivo. Nos últimos quatro anos, a proposição tem sido amplamente discutida no, em audiências públicas e seminários.





Vereadores que fizeram obstrução nas últimas sessões reclamam que um substitutivo apresentado pelo vereador Jair di Gregório mudou pontos do texto, como isenções para construção de templos religiosos.





Os vereadores Gabriel Azevedo, Pedro Bueno e Mateus Simões fizeram duras críticas ao prefeito Alexandre Kalil pela suposta falta de diálogo com o Legislativo.