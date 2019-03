Governo do Paraná cede avião para levar Lula a velório do neto

Lula está preso desde 7 de abril na superintendência da Polícia Federal em Curitiba (foto: Paulo Lopes/Futura Press/Estadão Conteúdo)

A pedido da Superintendência da Polícia Federal no Paraná, o governo estadual vai disponibilizar uma aeronave para o deslocamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para Santo André, no ABC paulista, onde será enterrado o corpo de Arthur Lula da Silva, de 7 anos.“A aeronave foi liberada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, atendendo pedido da superintendência da Polícia Federal no Paraná. O apoio para o deslocamento permitirá que o ex-presidente participe do velório do neto Arthur Araújo Lula da Silva”, diz nota do governo do Paraná.O neto do petista morreu nesta sexta-feira, vítima de uma meningite meningocócica. De acordo com o boletim médico, a criança deu entrada no Hospital Bartira às 7h20 desta manhã com quadro instável.A defesa do ex-presidente protocolou na Justiça Federal, em Curitiba, um pedido para que Lula seja liberado para comparecer ao velório e enterro do neto.O processo está em segredo de Justiça e ainda não foi julgado.