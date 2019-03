Justiça decreta sigilo sobre pedido de Lula para ir a velório de neto

(foto: Facebook/Reprodução )

Horas depois de a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolar na Justiça Federal do Paraná um pedido para que o petista compareça ao velório e enterro do neto Arthur Lula da Silva, de 7 anos, a Justiça decretou sigilo do processo.Dessa forma, apenas as partes envolvidas terão acesso a qualquer informação do processo. Antes, pelo site da Justiça Federal, era possível acessar as fases, inclusive o resultado do julgamento. Agora, ao acessar o site, aparece uma mensagem dizendo que o número informado não está cadastrado no sistema.A assessoria de imprensa do órgão não informou quem pediu o sigilo no processo e nem se a ordem foi dada pela juíza Carolina Lebos, responsável por julgar o pedido.Na petição apresentada pelos advogados de Lula, há o compromisso de não divulgar informações sobre o trajeto que será realizado até Santo André, onde será o enterro da criança. A petição não informou ainda o local e horário do velório.