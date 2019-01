(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Novela

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), prometeu para esta segunda-feira (28) divulgar a a forma de pagamento do 13º salário de 2018. A data do depósito bancário ainda não está definida. A promessa foi feita nesse domingo (27) pelo próprio Zema, durante visita a vítimas da tragédia de Brumadinho, no Pronto-Socorro do Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.O governador deu a declaração após ser abordado por funcionários do hospital.Com o rompimento da barragem em Brumadinho, na sexta-feira (25), o governo de Minas Gerais adiou o anúncio da forma do pagamento do 13º salário do ano passado, marcado para o mesmo dia da tragédia ambiental e humana.O anúncio está previsto para a tarde desta segunda-feira (28), conforme informou a assessoria do governador. Zema vai a Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira, acompanhar a tropa de militares israelenses. Eles chegaram na noite desse domingo (27) para ajudar no resgate de vítimas em Brumadinho.O pagamento do 13º é um assunto que se arrasta desde o fim do ano passado. No dia 28 de dezembro passado, depois de idas e vindas, o governo Fernando Pimentel (PT), por meio de nota, informou que 'lamentava' mas não seria possível pagar o 13º de 2018 e que faria "o impossível" para quitá-lo em 2019.Em entrevista à Globo News, após tomar posse, o governador disse que os valores serão parcelados e que fariam falta no repasse às prefeituras, dívida também acumulada pelo governo passado. Na quinta-feira (24), Zema prometeu em Varginha, no Sul de Minas, colocar em dia os repasses constitucionais devidos aos 853 municípios mineiros.