Governo de MG anuncia pagamento do 13º na tarde desta sexta-feira

Zema se reuniu nessa quinta-feira (24), em Varginha, com prefeitos da região (foto: Facebook/Reprodução)

Estou passando para contar como foi nossa semana. Eu e minha equipe estamos dando o melhor para que a cada dia a gente possa ir resolvendo os problemas nesse momento de extremo caos financeiro do nosso estado. Fazendo um governo diferente, vamos ter uma Minas eficiente. pic.twitter.com/yQU83ZRjpv %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) January 20, 2019

A assessoria de imprensa do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anunciou há pouco que a forma de pagamento do 13º dos servidores públicos será divulgado na tarde desta sexta-feira. Não foi informado se haverá parcelamento ou se o abono natalino referente a 2018 será pago na íntegra.A assessoria destacou que será divulgada "a forma de pagamento e não a data".No domingo passado, por meio de sua conta no Twitter, Zema disse que daria uma resposta para o funcionalismo sobre o 13 º até esta sexta-feira (26).O governador se encontra hoje em sua cidade natal, Araxá, noTriângulo, de acordo com a agenda oficial, divulgada pela assessoria do governador. O anúncio será feito por meio das redes sociais do governador.O pagamento do 13º é um assunto que se arrasta desde o fim do ano passado. No dia 28 de dezembro passado, depois de idas e vindas, o governo Fernando Pimentel (PT), por meio de nota, informou que 'lamentava' mas não seria possível pagar o 13º de 2018 e que faria "o impossível" para quitá-lo em 2019.Três dias depois depois, em entrevista à Globo News, o governador disse que os valores serão parcelados e que fariam falta no repasse às prefeituras, dívida também acumulada pelo governo passado. Nessa quinta-feira (24), Zema prometeu em Varginha, no Sul de Minas, colocar em dia os repasses constitucionais devidos aos 853 municípios mineiros.