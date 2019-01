Governo Zema barra reajustes em auxílios e gratificações de servidores

(foto: Alexandre Guzanshe / EM / D.A.Press)

Estão formalmente proibidas no governo de Minas Gerais as concessões de aumentos benefícios e vantagens remuneratórias dos servidores públicos mineiros.A decisão da Câmara de Orçamento e Finanças do estado foi comunicada em uma circular aos dirigentes dos diversos órgãos públicos e vale para gratificações, ajudas de custo e auxílio-alimentação.Na circular assinada pelo secretário da Fazenda Otto Levy no dia 21 de janeiro, ele comunica que o grupo de finanças do estado deliberou ainda por cancelar todas as autorizações que tenham sido concedidas até o fim do governo Fernando Pimentel (PT) e que ainda não tenham sido implementadas. Com isso, os pedidos terão de ser reapresentados à comissão pelos titulares de cada pasta.A assessoria do governador foi questionada sobre os atos do antigo governo que seriam tornados sem efeito, mas ainda não se pronunciou.

Veja o comunicado: