Zema já articula parceria para decidir futuro do Palácio das Mangabeiras

Na campanha, Zema disse que o Palácio das Mangabeiras viraria um museu 'dos privilégios' (foto: Maria Tereza Correia / EM / D.A. Press)

Aluguel de casa

O governo de Minas iniciou conversas com a Casa Fiat de Cultura para definir um projeto de parceria com o estado para o uso do Palácio das Mangabeiras. A residência oficial do governador de Minas não está sendo usada pelo novo titular do cargo Romeu Zema (Novo) desde o início de janeiro, já que ele optou por alugar um imóvel na Pampulha.As conversas com a Casa Fiat foram confirmadas aopela assessoria de Zema, que por enquanto não antecipa quais seriam as opções de empreendimento. “A equipe do Governo de Minas Gerais está fazendo análises juntamente com a Casa Fiat de Cultura para estudar a possibilidade de realização de um projeto em parceria para uso do Palácio das Mangabeiras”, informou em nota.Durante a campanha, Romeu Zema afirmou por diversas vezes que transformaria o Palácio das Mangabeiras em um “museu dos privilégios”, indicando que o espaço que abrigou os antigos governadores do estado pode ser aberto a visitação. O governador também tem citado o Palácio como exemplo de economia, já que, segundo Zema, só nele seriam 27 funcionários a menos para trabalhar.Questionado sobre a manutenção do espaço, o governo de Minas informou que “atualmente, não existem mais funcionários dedicados exclusivamente à manutenção e conservação do Palácio das Mangabeiras”, mas garantiu que os cuidados estão sendo feitos. Segundo o estado, ainda não foi possível mensurar os custos de tal manutenção. “Os serviços são realizados, de forma intercalada e reduzida, por funcionários que também atendem o Palácio da Liberdade”, informa. O governo não soube dizer qual o valor da economia com o uso do espaço.A assessoria de Zema também não informou ao Estado de Minas quanto o governador Romeu Zema está gastando com o aluguel da casa que escolheu para morar, mas garantiu que ele está tirando o valor do próprio bolso. “Isso é um assunto pessoal do governador”, justificou. Por motivo de segurança, o governo não informou a localização do imóvel.“Foram tomadas todas as providências de segurança de praxe. Não há gasto adicional com isto. No Palácio das Mangabeiras, o governador anterior mantinha uma equipe de cerca de 30 funcionários custeados pelo Estado. O governador Romeu Zema contará com apenas uma funcionária, para cuidar da manutenção e limpeza de sua moradia, custeada por ele”, informou o governo.A Casa Fiat de Cultura foi procurada pelo Estado de Minas mas ainda não se manifestou.