Zema diz que instituições e órgãos estaduais não terão foto dele afixada

(foto: Reprodução/Facebook Romeu Zema )

O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), divulgou vídeo no começo da noite desta quarta-feira, em seus perfis nas redes sociais, em que apresenta quadros com a foto do ex-governador Fernando Pimentel (PT). Segundo ele, o material estava guardado em um dos prédios do Palácio Tiradentes. Andando por entre o amontoado de molduras, ele afirma que na sua gestão a prática não será mais adotada.





“Eu não quero minha foto afixada em lugar nenhum. Eu quero que esse dinheiro que é gasto aqui seja gasto, sim, em medicamentos. Seja gasto para arrumar estradas e gasto em escolas.”, afirmou nas imagens.





A prática é adotada em repartições e orgãos de todas as esferas da administração. Na semana passada, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) divulgou a foto oficial dele que ilistrará os espaços públicos federais.





Ainda segundo Zema, a medida - prometida por ele durante a campanha eleitoral -, serve como demonstração para a sociedade de um jeito diferente de governar. “Quero que nunca mais um governador em Minas tenha suas fotos afixadas. Para ele lembrar que está aqui para atender o povo e não para ficar sendo bajulado, concluiu.