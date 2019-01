Deputado Luiz Humberto, do PSDB, será líder de governo Zema na Assembleia

(foto: Karoline Barreto - CMBH)

O deputado Luiz Humberto, do PSDB, foi escolhido pelo governador Romeu Zema (Novo) para ser o líder do governo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).Após reunião na tarde desta quarta-feira (23) o nome do tucano foi confirmado e ele será responsável pela interlocução do Poder Executivo com o Legislativo a partir da próxima semana, quando tomam começam os trabalhos da nova legislatura.O tucano, que assume neste ano seu sexto mandato na Assembleia, foi líder de governo durante a gestão de Antônio Anastasia (PSDB) e também de Alberto Pinto Coelho (PP), que sucedeu Anastasia no final de 2014.Além das conversas com parlamentares do Novo e do PSDB, o governo Zema mantém conversas com deputados do DEM, PSD, PSL PTB e PP sobre a necessidade de aprovar reformas para equilibrar as contas do estado.“Estamos sentindo entre parlamentares de vários partidos a intenção de ajudar o governo estadual. O que está em jogo é Minas Gerais, que passar por momento crítico. Não só o PSDB, que foi adversário de campanha, mas vários grupos políticos pretendem apoiar o governador Zema em sua gestão”, contou Luiz Humberto, após deixar a reunião da Cidade Administrativa.O tucano disse que equipes do governo de Minas já trabalham em projetos a serem apresentados na Assembleia com algumas reformas para equilibrar as contas do estado, mas os detalhes serão apresentados nos próximos meses.“Minas precisará passar por reformas. Assim como o Brasil que terá que passar por reformas, como a da previdência. Hoje percebemos que os estados que fizeram essa reforma estão em melhor situação financeira. Ainda não podemos falar sobre detalhes das reformas, mas já sabemos que elas serão necessárias”, afirmou o tucano.