Líder do governo de Zema na ALMG deve ser o mesmo de Anastasia

Deputado Luiz Humberto Carneiro está cotado para ser líder do governo na Assembleia de Minas (foto: PSDB/Arquivo)

O antigo líder de governo na gestão do ex-governador Antonio Anastasia (PSDB), deputado tucano Luiz Humberto Carneiro, deve ser confirmado para assumir a mesma função na gestão do governador Romeu Zema (Novo). Ele tem uma reunião marcada no início da tarde desta quarta-feira (23) na Cidade Administrativa com o secretário de Governo Custódio Mattos para acertar os últimos detalhes.Nos bastidores, as conversas para que ele represente o governo Zema na Assembleia já estão avançadas. A escolha de um tucano, que foi líder de Anastasia, causa desconforto entre aliados do governador e críticas por parte de eleitores. Ainda assim, a informação é que ele será confirmado na função.Luiz Humberto, que assume o sexto mandato na Assembleia, também foi líder de Alberto Pinto Coelho (PPS), que sucedeu Anastasia. O tucano confirmou ao Estado de Minas que terá conversa com Custódio Mattos “para ver se define” e admitiu que já houve conversas sobre a possiblidade.