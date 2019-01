Planalto divulga retrato oficial de Jair Bolsonaro como presidente

(foto: Alan Santos/PR)

O Palácio do Planalto divulgou nesta quinta-feira a foto oficial de Jair Bolsonaro (PSL) como presidente da República. A imagem será fixada nos gabinetes de órgãos do governo federal em todo o país.





No retrato, Bolsonaro aparece com a mesma roupa que usou no dia em que tomou posse do cargo. A foto dele em cores substitui a de Michel Temer (MDB) que deixou o posto. A imagem de Temer agora fica em preto e branco, assim como a dos outros presidentes. Na versão colorida apenas de quem está no mandato atual.



A foto foi feita na última segunda-feira no Palácio da Alvorada, e mostra o presidente da cintura para cima, com a faixa presidencial e tendo a bandeira do Brasil ao fundo.



Bolsonaro resgata um padrão tradicional de foto oficial, abandonado por Michel Temer, que escolheu uma pose mais informal: em pé em uma biblioteca e apoiando uma das mãos na mesa. Ele não usou a faixa presidencial em uma foto em plano mais aberto.



Bolsonaro usou suas contas no Twitter e no Facebook para divulgar a foto, lembrando que ele é o 38º presidente da República.