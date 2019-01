Romeu Zema promete anunciar até sexta como vai pagar o 13º dos servidores

(foto: Reprodução/Twitter)

Estou passando para contar como foi nossa semana. Eu e minha equipe estamos dando o melhor para que a cada dia a gente possa ir resolvendo os problemas nesse momento de extremo caos financeiro do nosso estado. Fazendo um governo diferente, vamos ter uma Minas eficiente. pic.twitter.com/yQU83ZRjpv — Romeu Zema (@RomeuZema) January 20, 2019

O governador Romeu Zema anunciou ontem, por meio de suas redes sociais, que vai anunciar, até o fim da semana, como vai pagar o décimo terceiro salário dos servidores estaduais. “Até sexta-feira, nós deveremos estar apresentando uma forma de pagarmos o décimo terceiro, que é um anseio do funcionalismo”, afirmou o governador, sem dar detalhes, em vídeo postado no Facebook e no Twitter.No vídeo, Zema disse ainda que teve uma semana produtiva, ao se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro e ministros, em Brasília, para discutir assuntos de interesse do estado e participar da inauguração da unidade do Hospital Mater Dei em Betim e Contagem.Logo que tomou posse, Zema disse que não pagaria “tão cedo”, por falta de dinheiro no caixa do estado, o décimo terceiro atrasado deixado por se antecessor, Fernando Pimentel, mas sofreu grande pressão do funcionalismo“Olá pessoal, tive uma semana muito bonita e produtiva. Tivemos a troca dos comandos da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Gabinete Militar. Estive presente na inauguração do Hospital Mater Dei, que é uma referência em saúde e está criando mais de 500 empregos diretos. Tive também a oportunidade de ir a Brasília, onde conversei com vários ministros para tratar de dois pontos muitos importantes para Minas, a duplicação da BR- 381 e de nós incrementarmos o nosso turismo. Encontrei com o presidente Bolsonaro, que deverá vir aqui brevemente. Então, uma semana muito produtiva. E o melhor é que nesta próxima semana, até sexta-feira, nós deveremos estar apresentando uma forma de pagarmos o décimo terceiro, que é um anseio do funcionalismo. Um abraço.”