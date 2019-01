Governo de Minas adia anúncio sobre pagamento de 13º

(foto: Twitter/Reprodução )

Com o rompimento da barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, o governo de Minas Gerais adiou o anúncio da forma do pagamento do 13º salário do ano passado.Na manhã desta sexta-feira, a assessoria de imprensa do governo havia confirmado a divulgação de informações sobre o abono natalino para esta tarde. Não há uma nova previsão para o anúncio.No final de semana passado, por meio de sua conta no Twitter, o governador Romeu Zema (Novo) havia prometido uma resposta para o funcionalismo público até esta sexta-feira.O abono é refente a 2018, ainda na gestão de Fernando Pimentel (PT), que não quitou o benefício com o argumento de não haver dinheiro em caixa.