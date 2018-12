Governo de Minas adia anúncio da data de pagamento do 13º aos servidores

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Acompanhe a escala de dezembro:

O governo de Minas adiou mais uma vez o anúncio do pagamento do 13º para os cerca de 600 mil funcionários do estado, que havia sido prometido para esta quarta-feira (19).Foi a segunda vez que o Executivo postergou o comunicado, que seria feito inicialmente na última sexta-feira (14). Segundo o assessor para relações institucionais do estado, Carlos Calazans, não foi possível chegar a uma conclusão dos números e, com eles, da provável escala.“Fizemos todo o movimento possível e optamos em adiar até amanhã porque estamos aguardando respostas financeiras e encaminhamentos. Não podemos publicar porque se dermos uma data teremos de cumprir”, disse.Calazans não soube dizer se o atual governo terá condições de pagar alguma parte do benefício natalino este ano.Comunicado às entidades sindicais representantes dos servidores do Poder Executivo Por não ter concluído os movimentos financeiros necessários, o Governo de Minas adiou a divulgação da escala de pagamento do 13º salário dos servidores, que deverá ser anunciado amanhã, dia 20 de dezembro de 2018.Carlos Alberto Meneses de Calazans Assessor Chefe de Relações SindicaisDia 13/12: R$ 2 milDia21/12: R$ 2 milDia 28/12: restante do pagamento.Dia 13/12 (quinta-feira) – 1ª parcela de até R$ 2.000,00 para todos os servidores (ativos, inativos e pensionistas);Dia 28/12 (sexta-feira) – 2ª parcela, o valor restante do salário para todos os servidores (ativos, inativos e pensionistas).