Mulheres de PMs de Minas voltam a protestar contra atrasos de salários e 13º

Ver galeria . 6 Fotos (foto: Paulo Filgueiras/EM/ D.A Press )

(foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Mulheres de policiais militares protestam mais uma vez contra atrasos nos pagamentos de salários e do 13º. Na segunda-feira (17), elas fecharam a entrada do 1º Batalhão , em Santa Efigênia, na Região Leste de Belo Horizonte.Na manhã desta quarta-feira (19), o bloqueio acontece na portaria do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam), na Região Central da capital."Comando, estamos trabalhando por todos" , destaca um dos cartazes das manifestantes, que exigem ' respeito'. " Salários e 13º em dia não é (sic) favor", assinala outro cartaz.O governo ainda não anunciou quando pagará o abono natalino deste ano. O Executivo prometeu comunicar “algo concreto” até esta quarta-feira Em relação ao pagamento de salários, o governo mineiro continua pagando escalonado, com o agravamento da situação, neste mês de dezembro, com a diminuição da primeira parcela, caindo de R$ 3 mil para R$ 2 mil.