Mulheres de militares bloqueiam entrada do Batalhão de Santa Efigênia

(foto: Juarez Rodrigues /EM/DA Press-17.12.2018)

Dez mulheres de policiais militares bloqueiam, nesta segunda-feira 17, a circulação de entrada e saída do Primeiro Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. Elas se manifestam contra a falta de informação do governo do estado em relação ao pagamento do décimo terceiro e também contra o parcelamento de salários, agravado neste mês de dezembro, com a diminuição da primeira parcela de R$ 3 mil para R$ 2 mil.Por meio do whatsApp, elas recebem apoio de outras mulheres que prometem se juntar à manifestação. Elas avisam que não deixarão o local até terem uma posição oficial do governo."As famílias dos policiais estão sem saber o que fazer, com contas atrasadas, dívida nos bancos, juros elevados e os nomes sujos na praça", afirma Remata Gomes, esposa de policial militar. "A situação está mais grave este mês, porque reduziaram a primeira parcela de R$ 3 mil para R$ 2 mil. O sentimento é de revolta", acrescenta.Procurada pela reportagem, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) considerou a manifestação é legitima e que não houve prejuízos para o serviço operacional.