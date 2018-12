Governo de MG confirma nova escala para Segurança e parte da Saúde

Os servidores da Saúde fizeram protestos nesta semana e na passada por causa da escala (foto: Reprodução Whatsapp)

Reunião do 13º amanhã

Veja como ficou a escala de dezembro:

O assessor de relações institucionais do governo de Minas, Carlos Calazans, informou na manhã desta quinta-feira (13) que a data extra da escala de pagamento de dezembro, relativa ao mês trabalhado em novembro, foi estendida ao restante dos funcionários da segurança e para os que trabalham na Fhemig, Hemominas e Ipsemg. Assim como os policiais militares, estes também terão mais R$ 2 mil na conta no dia 21 de dezembro.Até a semana que vem, tal pagamento pode ser estendido a todo o funcionalismo, mas ainda não há confirmação.Os cerca de 600 mil servidores mineiros recebem nesta quinta-feira (13) a primeira parcela, de R$ 2 mil. De acordo com o Executivo, os valores estão sendo creditados ao longo do dia. Pela escala divulgada inicialmente pelo governo, válida para todos, o restante do contracheque será pago no dia 28 de dezembro, depois do Natal.Após pressão das categorias e ameaça de greve, no entanto, o Executivo anunciou nessa quarta-feira (12) que os policiais militares e civis receberão uma parcela extra de R$ 2 mil na próxima sexta-feira (21), completando R$ 4 mil antes do Natal.Calazans disse que o governo trabalha para incluir todas as categorias neste pagamento de mais R$ 2 mil no dia 21.“Estou conversando e o governo está atento para a gente conseguir esse valor para os demais, não é garantido. Por enquanto conseguimos para toda a segurança, os servidores da Fhemig, Hemominas e Ipsemg. É um critério que usamos quando estávamos muito apertados, de incluir principalmente o pessoal que atende o SUS e a emergência nos hospitais”, disse.O governo tem reunião com o comitê de representantes do funcionalismo nesta sexta-feira (14) para se posicionar sobre o pagamento do 13º salário. Até então, o Executivo não antecipou se vai pagar alguma parcela do benefício ainda neste ano ou se vai deixar a conta para o próximo governador, Romeu Zema (Novo). “Estamos aguardando os esforços para até amanhã poder comunicar a situação”, disse Calazans.O assessor rebateu as queixas de servidores em relação à escala e aos atrasos. “O correto era pagar no 5º dia e a gente não deu conta, mas não podemos esquecer que, com todas essas dificuldades, o estado nunca deixou de pagar os servidores dentro do mês”, disse.Dia 13/12: R$ 2 milDia21/12: R$ 2 milDia 28/12: restante do pagamento.Dia 13/12 (quinta-feira) – 1ª parcela de até R$ 2.000,00 para todos os servidores (ativos, inativos e pensionistas);Dia 28/12 (sexta-feira) – 2ª parcela, o valor restante do salário para todos os servidores (ativos, inativos e pensionistas).