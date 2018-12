Governo de MG mantém reunião sobre o 13º na sexta e pode rever escala de dezembro

Os servidores fizeram uma cruz e vestiram preto para mostrar a insatisfação (foto: Reprodução WhatsApp)

Os protestos também ocorreram do lado de dentro da Cidade Administrativa (foto: Reprodução WhatApp)

Escala de dezembro

Governo faz contas

O governo de Minas manteve para sexta-feira (14) a reunião para se posicionar sobre o pagamento do 13º salário dos servidores públicos, que fizeram nesta terça-feira (11) novo protesto na Cidade Administrativa. Vestindo preto, eles fizeram uma cruz de tecido e levaram pequenos caixões para os jardins da sede da administração do estado. Diante da pressão, a escala de dezembro também pode ser revista no encontro com o comitê de representantes dos sindicatos.A Advocacia-Geral do Estado informou ainda não ter sido notificada sobre uma decisão liminar do Tribunal de Justiça, que dá um prazo de 72 horas para o Executivo se posicionar sobre o benefício natalino.A manifestação na Cidade Administrativa é conduzida por servidores da saúde, responsáveis pela administração do SUS em Minas Gerais. Do lado de dentro do prédio, com apitos, balões e roupas pretas, os servidores cantaram “olê, olá, se não pagarem não vamos trabalhar”. Mais uma vez, eles percorreram as dependências do prédio chamando os colegas pra o protesto. No saguão, estenderam um grande pano branco, formando uma cruz.Segundo o servidor Mário Luiz de Oliveira, um dos articuladores do movimento, o protesto é em razão da demora na divulgação da escala do 13º e por causa da insatisfação das datas e valores definidos para o pagamento do salário de dezembro.De acordo com ele, o Executivo havia se comprometido a pagar todo o salário antes do Natal, mas a data da segunda parcela anunciada foi dia 28. Outra queixa é que o valor da primeira parcela este mês caiu de R$ 3 mil para R$ 2 mil. “É uma total falta de respeito com o servidor. As contas estão batendo à porta, já anunciaram o IPVA, daqui a pouco vem o IPTU e estamos na expectativa de receber o salário do mês, que dirá o 13º”, reclamou.O grupo foi mais uma vez recebido por um subsecretário da Secretaria da Fazenda, que reafirmou a reunião para sexta-feira.O assessor para relações institucionais do governo, Carlos Calazans, afirmou que as reivindicações serão discutidas na sexta-feira, na mesma reunião que tratará do 13º. Ele admitiu que pode haver uma revisão da escala de dezembro.“Apesar das dificuldades, estamos tentando dialogar e se conseguirmos uma sinalização positiva da Secretaria da Fazenda vamos poder melhorar a escala. Até o momento o que temos é o que foi divulgado”, disse.Até então, a informação de bastidor é que os R$ 2 mil devem ser mantidos para o primeiro dia da escala e que a antecipação da segunda parcela para antes do Natal vai depender do fluxo de caixa.- 1ª parcela: dia 13/12 (quinta-feira) – até R$ 2.000,00 para todos os servidores (ativos, inativos e pensionistas);- 2ª parcela: dia 28/12 (sexta-feira) – o valor restante do salário para todos os servidores (ativos, inativos e pensionistas).Também ficou definido um novo encontro da Comissão para tratar do 13°. A reunião está marcada para a semana que vem, dia 14.