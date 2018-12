Governo de MG cancela reunião sobre 13º, mas promete resposta semana que vem

(foto: Alexandre Guzanshe)

Escala diferenciada



O governo de Minas cancelou a reunião que teria nesta sexta-feira (14) para informar ao funcionalismo quando e como será pago o 13º salário deste ano. Sem marcar uma nova data, o Executivo promete agora comunicar “algo concreto” até a próxima quarta-feira, dia 19.De acordo com o secretário de relações institucionais Carlos Calazans, a suspensão do encontro do comitê de representantes dos servidores e do estado, que seria nesta tarde, ocorreu porque a Secretaria da Fazenda não conseguiu chegar aos números necessários para definir o pagamento.“O governo segue fazendo todo o esforço necessário a respeito do fluxo de caixa, mas como não tinha ainda esse fechamento financeiro de tudo, preferimos suspender”, disse.De acordo com Calazans, o estado também vai informar se conseguirá estender a nova escala de pagamento de dezembro, relativa ao salário de novembro, para todo o funcionalismo. No recado aos sindicatos, o governo não fala em reunião, prometendo divulgar um "comunicado".



Nessa quinta-feira, o governo confirmou uma parcela "extra" de R$ 2 mil para todos os funcionários da segurança e para os que trabalham na Fhemig, Hemominas e Ipsemg. Assim como os policiais militares, estes também terão mais R$ 2 mil na conta no dia 21 de dezembro. Até a semana que vem, tal pagamento pode ser estendido a todo o funcionalismo, mas ainda não há confirmação.



Os servidores mineiros receberam na quinta-feira (13) a primeira parcela, de R$ 2 mil. Pela escala divulgada inicialmente pelo governo, válida para todos, o restante do contracheque será pago no dia 28 de dezembro, depois do Natal.



Após pressão das categorias e ameaça de greve, no entanto, o Executivo anunciou na quarta-feira que os policiais militares e civis receberão uma parcela extra de R$ 2 mil na próxima sexta-feira (21), completando R$ 4 mil antes do Natal. Isso foi estendido a todos da segurança e parte da saúde na quinta-feira.

Veja o que diz o comunicado aos sindicatos:

"Prezados,

Comunicamos a suspensão da reunião da Comissão da Folha que seria hoje, às 16:00 horas, em virtude do acompanhamento do fluxo de caixa do Estado.



Com o compromisso de na próxima quarta-feira dia 19/12, divulgar um comunicado do Governo.



Cordialmente,



Carlos Alberto Meneses de Calazans



Assessor Chefe de Relações Sindicais"





Veja como ficou a escala de dezembro:

O pagamento do 13º segue indefinido

Dia 13/12: R$ 2 milDia21/12: R$ 2 milDia 28/12: restante do pagamento.Dia 13/12 (quinta-feira) – 1ª parcela de até R$ 2.000,00 para todos os servidores (ativos, inativos e pensionistas);Dia 28/12 (sexta-feira) – 2ª parcela, o valor restante do salário para todos os servidores (ativos, inativos e pensionistas).