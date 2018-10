Anastasia não vai declarar apoio no segundo turno, mas é contra PT

O candidato ao governo de Minas Gerais Antonio Anastasia (PSDB) (foto: Marcos Vieira/EM ) O candidato ao governo de Minas Antonio Anastasia (PSDB) afirmou, pelo Facebook, que não declarará apoio a nenhum candidato à Presidência. “Meu voto pessoal será mantido reservado”, disse. O tucano não está em campanha nos últimos dias por causa de sua atuação no Senado e afirmou que as lideranças que apoiam a candidatura do PSDB em Minas terão liberdade para se pronunciar a respeito da corrida presidencial.









Ainda, o tucano explica que a direção nacional do PSDB decidiu liberar os diretórios “em face das circunstâncias estaduais” para que pudessem manifestar voto no segundo turno à Presidência.





Anastasia declara que vai dialogar com qualquer presidente eleito. “Como sempre fiz ao longo da minha história, vou trabalhar muito por Minas Gerais e terei uma relação institucional e respeitosa com o próximo presidente da República, defendendo sempre os interesses da nossa gente”, afirmou.



Vice





No fim de setembro, o vice de Anastasia, Marcos Montes (PSD), afirmou que é preciso “dar as mãos” à candidatura de Jair Bolsonaro. Em vídeo que circulou nas redes sociais, o político disse que o movimento era necessário por causa da estagnação da candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB), que chegou ao fim do primeiro turno com 4% dos votos válidos. "A partir do momento que eu e o Anastasia acharmos que o candidato Alckmin não vai ao segundo turno, nós precisamos dar a mãos ao Bolsonaro", disse Montes. No dia seguinte, Anastasia reafirmou que o seu candidato era Alckmin.

*Estagiário sob supervisão do editor Renato Scapolatempore