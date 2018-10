Em MG, irmã de Anastasia (PSDB) se posiciona a favor de Haddad no 2º turno

A irmã do candidato ao governo de Minas Gerais pelo PSDB Antonio Anastasia se posicionou a favor de Fernando Haddad (PT) em sua página pessoal no Facebook nesta segunda-feira, 8. Carla Anastasia, que é professora de História da Universidade Federal de Minas Gerais, chegou a usar imagens de apoio a Geraldo Alckmin (PSDB) e Ciro Gomes (PDT) em sua foto de perfil antes do resultado do primeiro turno das eleições. Entretanto, ela trocou a imagem horas após o anúncio da votação.



Em uma publicação fechada para amigos, Carla chegou a utilizar a hashtag #EleNão, usada por grupos contra Jair Bolsonaro (PSL). A professora também ressaltou o apoio ao candidato do PT à Presidência da República. "Reitero meu apoio a Haddad e farei campanha para ele e Anastasia (a não ser que ele apoie Bolsonaro porque aí fica difícil)", publicou.



Em setembro, o candidato a vice-governador da chapa de Anastasia, o deputado federal Marcos Montes (PSD), sugeriu apoio a Bolsonaro para o cargo de presidente. À época, Montes sugeriu que o colega tucano também apoiaria o presidenciável do PSL. "A partir do momento que eu achar e o professor Anastasia também achar que o candidato Alckmin não vai ao segundo turno, nós precisamos dar as mãos ao candidato Bolsonaro", comentou.



O tucano ainda não se posicionou sobre quem irá apoiar no segundo turno. Com 29,06% dos votos válidos, Anastasia ficou atrás de Romeu Zema (Novo), que teve 42,73%.



Por sua vez, Zema declarou já na semana passada, no debate da TV Globo, que vai apoiar Bolsonaro no segundo turno.