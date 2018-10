'Figurões' do Senado perdem espaço e não conseguem reeleição

Cristovam Buarque, Magno Malta e Eduardo Suplicy não foram reeleitos (foto: Montagem com fotos de Geraldo Magela, Marcos Oliveira e Roberto Stuckert Filho)

Políticos com influência nos partidos e no Senado perderam espaço e não conseguiram a reeleição neste domingo. Nomes como Roberto Requião (MDB-PR), Lindberg Farias (PT-RJ), Eduardo Suplicy (PT-SP), Cristovam Buarque (PPS-DF), Magno Malta (PR-ES) e Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) não figuraram entre os dois mais votados dos estados pelos quais se candidataram.









Vice-presidente dos sonhos de Jair Bolsonaro (PSL), Magno Malta não foi reeleito no Espírito Santos e deixará em dezembro o cargo que ocupa desde 2003. Os escolhidos para representar o estado foram Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PPS). Na Paraíba, Cássio Cunha Lima, o primeiro vice-presidente do Senado, ficou na quarta posição.





Por outro lado, senadores com influência na Casa mantiveram os cargos. Foi o caso, por exemplo, de Eunício Oliveira (MDB-CE). O atual presidente do Senado terminou como o segundo mais votado no Ceará, atrás apenas de Cid Gomes (PDT). No Rio Grande do Sul, Paulo Paim (PT-RS) foi o segundo, atrás apenas de Luis Carlos Heinze (PP-RS).



Em Minas Gerais, foram eleitos dois senadores que nunca haviam ocupado o cargo antes. Rodrigo Pacheco (DEM) e Carlos Viana (PHS) substituirão Aécio Neves (PSDB) e Zezé Perrella (MDB).