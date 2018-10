Pimentel encerra programas de TV com vídeo de Lula e tom de virada

O governador também exibiu falas de Fernando Haddad e Dilma Rousseff (foto: Reprodução)

O governador Fernando Pimentel (PT) vai apostar na nacionalização da campanha até o fim para tentar a reeleição ao governo de Minas. O petista encerrou a propaganda eleitoral com vídeo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite dessa quarta-feira e, na manhã desta quinta-feira (4), usou as redes sociais para pedir a liberdade do companheiro petista.“Outro dia me disseram que eu falo muito #LulaLivre. Imagina, logo eu?! Mas só pra constar, #LulaLivre é uma luta minha e de todos que reconhecem a injustiça do que acontece com Lula. Por isso, vou continuar a dizer e a lutar por #LulaLivre”, registrou Pimentel.No último programa, o governador de Minas apostou em um depoimento de Lula que fala na diferença entre dois projetos. “Tenho certeza de que nós podemos tomar o caminho do crescimento, do emprego e da esperança”, disse o ex-presidente.Além de Lula, o petista investiu na vinculação com o candidato do PT à Presidência Fernando Haddad, e na ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que concorre ao Senado também pela legenda. Ele veiculou um depoimento de Haddad dizendo que Minas vai voltar e receber recursos para melhorar a vida dos mineiros.Pimentel agradeceu pela campanha e disse ter mostrado que o sentido do seu governo é trabalhar pelos mineiros. O programa apostou nos depoimentos de pessoas atendidas por projetos do governo e na mensagem de que chegou a hora da virada.“Quero continuar governando para seguir escutando e trabalhando pelos mineiros. Meu adversário não conhece esse sentimento porque nunca governou para as pessoas”, disse Pimentel. O governador chamou o adversário Antonio Anastasia (PSDB) de senador ausente. “Eu não, eu sou do time do Lula e do Haddad”, reforçou.