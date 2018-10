Pimentel diz que Anastasia está do lado do 'coiso' e que espera virada na eleição

Pimentel vistoriou, na Pampulha, aeronaves que servirão para transportar pacientes em MG (foto: Edésio Ferreira / EM / D.A. Press)

O governador Fernando Pimentel (PT) afirmou na manhã desta segunda-feira (1) que acredita em uma virada na eleição em Minas, com sua possível reeleição no segundo turno. O petista visitou um Hangar na Pampulha, onde vistoriou um avião e um helicóptero que serão usados para serviços de saúde no estado.Ao chegar ao local, o governador afirmou que vai procurar mostrar, nos últimos dias de campanha, que a eleição tem dois lados. Enquanto ele diz estar com o povo, Pimentel afirma que Anastasia está do lado “do coiso”, se referindo ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).Pimentel afirmou que, no pleito, há os que estão com o povo, a inclusão social, a democracia e os direitos da cidadania e os que defendem ajuste fiscal, cortando direitos, e falam em equilibrar o estado prejudicando os serviços públicos. “O outro lado, que nem vou falar o nome, é o lado do coiso”, afirmou.Questionado se estaria comparando Anastasia a Bolsonaro, o governador disse que o próprio vice do candidato tucano, Marcos Montes (PSD), já declarou que apoia o presidenciável do PSL. “Não preciso fazer comparação, o povo mineiro já ouviu isso da boca do vice do Anastasia. Os lados estão se definindo claramente em Minas Gerais”, disse.Pimentel disse que Minas vive uma situação difícil nas contas públicas, mas há uma saída. O petista afirmou que “aqueles que causaram esse quadro querem voltar ao governo” e que ele está “consertando a casa aos poucos” quer continuar esse trabalho.Na reta final de campanha, Pimentel disse que vai “continuar falando a verdade” já que, segundo ele, mineiro gosta de sinceridade. O petista disse estar confiante de que o pleito será decidido no segundo turno. “Como se diz no futebol, vamos ganhar de virada, a virada vai vir”, afirmou.Pimentel comentou o cenário nacional. O petista afirmou que, a exemplo do que ocorreu com a ex-presidente Dilma, o candidato Fernando Haddad é questionado sobre a autonomia que terá em um eventual governo, mas garantiu: “Haddad é extremamente qualificado, tem Lula como referência, mas não vai ser tutelado por ninguém. Vai fazer com a autonomia que tem que ser feito.”O governador disse ainda que a manifestação das mulheres no sábado contra Bolsonaro em Minas foi “um alento” para sua “alma democrática”. “As mulheres deram uma demonstração de civismo e compromisso com a democracia e os direitos básicos que claramente são ameaçados pela candidatura do Bolsonaro”, disse.Pimentel afirmou que o avião que vistoriou já iria trazer, de Montes Claros, no Norte de Minas, uma criança com problema cardíaco para ser atendida na Santa Casa, em Belo Horizonte. Para a saúde, prometeu investir na regionalização e descentralização, reforçando os serviços de saúde de cada região.