Pimentel faz campanha em aglomerados de Belo Horizonte

O governador posa ao lado do boneco de Lula no Aglomerado da Serra (foto: Glenio Campregher/Divulgacão)

Faltando exatamente uma semana para a votação, o candidato à reeleição pelo governo de Minas, Fernando Pimentel (PT), fez campanha na manhã deste domingo (30) em dois aglomerados da região Centro-Sul de Belo Horizonte. Por volta das 10h, o governador chegou à Praça do Cardoso, no Aglomerado da Serra, e foi recebido com gritos de Lula Livre. Pimentel, aliás, tirou uma foto com um boneco do ex-presidente Lula.

Durante meia hora, ele percorreu algumas ruas da comunidade e cumprimentou moradores e comerciantes. Acompanhado de correligionários e lideranças políticas, Fernando Pimentel foi bastante ovacionado e seguiu para o Aglomerado Santa Lúcia onde também estava o prefeito Alexandre Kalil (PHS) que voltou à região neste domingo para pedir votos para o jornalista Carlos Viana, do seu partido, que é candidato os Senado. Mas as duas caravanas não se encontraram.

Pimentel ficou pouco mais de 20 minutos por ali e não falou com a imprensa. O govenador grava programa político na parte da tarde.