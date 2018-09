Datafolha para governo de Minas: Anastasia, 33%; Pimentel, 24%; Zema, 9%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (28) aponta o senador Antonio Anastasia (PSDB), com 33% das intenções de voto, em primeiro lugar na corrida pelo governo de Minas. Em segundo lugar está o governador Fernando Pimentel (PT), que tenta a reeleição, com 24%. Em terceiro lugar está Romeu Zema (Novo), com 9% da preferência do eleitor.



Em comparação com o levantamento anterior do Datafolha, a diferença entre Anastasia e Pimentel caiu 1 ponto percentual – o tucano tinha 33% e o petista tinha 23%. O candidato do Partido Novo cresceu dois pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior.



A pesquisa divulgada nesta sexta-feira foi encomendada pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.384 eleitores de 67 municípios do estado. O levantamendo do Datafolha foi feito entre 26 e 28 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.



Em quarto lugar na corrida pelo Palácio da Liberdade está o candidato do MDB, deputado Adalclever Lopes, com 4% das intenções de voto, seguido elo candidato da Rede, João Batista Mares Guia, e do PSOL, Dirlene Marques, e do PSTU, Jordano Metalúrgico, com 1% cada. Alexandre Flach, do PCO, e Claudiney Dulim, do Avante, não pontuaram. Os votos brancos e nulos somam 17% e 9% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar.



Na simulação de segundo turno, Antonio Anastasia tem a preferência de 46% dos eleitores ouvidos, enquanto Fernando Pimentel tem o apoio de 31% das intenções de voto. Outros 19% afirmaram que votam em branco ou nulo e 4% não sabem em quem votar.



O Datafolha mediu também a rejeição dos candidatos, em que o eleitor diz em quem não votaria de jeito nenhum. Fernando Pimentel tem rejeição de 41%, enquanto Antonio Anastasia é rejeitado por 28% dos entrevistados.