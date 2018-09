Pimentel diz que proibição de Lula dar entrevista é 'preocupante'

Pimentel defendeu o direito de Lula, como 'cidadão', dar entrevistas (foto: Beto Magalhães/EM/D.A Press)

O governador Fernando Pimentel (PT) criticou neste sábado a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux de proibir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de dar entrevista antes da eleição. O petista considerou “muito preocupante” a manifestação, revogando da decisão do colega Ricardo Lewandowski, que havia concedido a permissão na mesma manhã de ontem.“Fiquei surpreso. Estamos vivendo um período extremamente arriscado para a liberdade democrática. O presidente Lula, apesar de estar preso e condenado injustamente, tem todo o direito de se manifestar e dar entrevista. Ao impedi-lo estão vedando um direito constitucional do cidadão Lula”, disse.Após o debate na Rede Record, Pimentel contestou a informação de que do estado estaria retendo recursos dos consignados do estado.“Não tem problema nenhum, está tudo negociado com os bancos, não tem ninguém negativado por atraso de consignado. Aqui foram veiculadas informações e números em grande parte incorretos', disse.

Pimentel não quis arriscar dizer se a eleição no estado será de um ou dois turnos. "Não sei", disse.