Pimentel anuncia delegacia especializada para casos de feminicídio

Pimentel visitou a sede da Divisão especializada em atendimento à mulher nesta sexta-feira e conversou com delegadas e representantes da Polícia Civil (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A um dia da manifestação marcada em todo país de mulheres contra a candidatura do candidato do PLS a presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), o governador Fernando Pimentel (PT) anunciou nesta sexta-feira a criação de uma delegacia voltada para o feminicídio.A nova unidade será criada por meio de um decreto do Executivo nos próximos dias. Na semana que vem também será iniciada a reforma de um imóvel da Polícia Civil para a instalação da Casa da Mulher.O anúncio foi feito pelo petista durante reunião com delegadas e representantes da Polícia Civil para tratar de medidas de combate aos crimes praticados contra a mulher, realizada na sede da Divisão especializada em atendimento à mulher, ao idoso, à pessoa com deficiência e vítimas de intolerância.Há em Minas 72 delegacias com atendimento especializado, sendo cinco na Região Metropolitana e Belo Horizonte e uma companhia independente da Polícia Militar, criada no final do ano passado.“Com isso acho que estamos dando um modelo para o Brasil inteiro. Temos um trabalho integrado policial, Judicíario, Ministério Público, Defensoria Pública, de acolhimento a mulheres vítimas de violência. E tenho certeza que isto está produzindo resultado positivos, fazendo cair os índices também de ocorrências desse tipo de viuolência”, afirmou Pimentel.O governador, no entanto, não soube informar números sobre os assassinatos de mulheres.Até a sexta-feira que vem estará pronto o estudo sobre a localização, estrutura e efetivo para a nova delegacia. A ideia é que sejam remanejadas para a unidade policiais que tenham experiência na área, preferencialmente do sexo feminino.Responsável pela Divisão de atendimento à mulher, a delegada Danúbia Quadros explicou que no atual sistema, são atendidos os casos envolvendo violência física, moral, psicológica, sexual, financeira e tentativa de homicídio. No caso de morte, o inquérito passa para a Delegacia de Homicídios.“É muito importante essa especialização com profissionais capacitados na apuração de crimes contra a vida, e não só em Belo Horizonte, mas expandir essa especialização para o interior”, afirmou Danúbia.Segundo ela, em parceria com o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, todos os inquéritos anteriores a 2015 foram finalizados.“Estamos trabalhando com inquéritos novos e a tendência é sempre atualizar as nossas investigações e trabalhar com a prevenção para evitar casos de violência doméstrica e principalmente que chega ao feminicídio”.Em relação à Casa da Mulher, a estimativa é que comece a funcionar no primeiro trimestre do ano que vem. O imóvel ficará na Avenida Augusto de Lima e a previsão é que a reforma comece no início de outubro de demore 120 dias.As mulheres terão atendimento psicológico, jurídico e contarão com parcerias para inserção no mercado de trabalho. A Polícia Civil ficará a cargo das medidas protetivas de urgência.