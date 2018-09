Em ato com Manuela, Pimentel diz ser hora de 'varrer tucanos'

Manuela e Pimentel caminharam pelas ruas de Coronel Fabriciano (foto: Divulgação Campanha Pimentel)

Em campanha em Coronel Fabriciano na manhã desta quarta-feira (26), o governador Fernando Pimentel (PT) se uniu à candidata a vice-presidente Manuela Dávila (PCdoB) para criticar o PSDB, do adversário nas urnas, senador Antonio Anastasia. Em um palanque improvisado, no qual também estava sua vice na chapa Jô Moraes, Pimentel disse que está chegando a hora de “varrer definitivamente os tucanos da frente da gente”.Manuela e Pimentel falaram sobre a reta final da campanha e pediram aos militantes que trabalhem dobrado para multiplicar os votos na chapa nacional e na do estado. Pimentel disse que a “turma” do PSDB deu um golpe no Brasil e ajudou a colocar no poder o governo “fajuto” do presidente Michel Temer (MDB).O petista afirmou que no dia 31 de dezembro termina o governo do emedebista e, com isso, espera inaugurar uma parceria com um possível governo do petista Fernando Haddad na presidência. Para garantir sua eleição no estado, pediu ajuda.

'Prenderam Lula mas não o povo'



“Agora é a hora de multiplicar o trabalho e o voto, cada um de nós tem que valer 10, 100, 1.000, porque prenderam o Lula mas esqueceram de prender o povo, o povo é Lula”, disse.



A candidata a vice Manuela D’Ávila disse que chegou a hora de começar a trabalhar mais cedo e ir até mais tarde para ajudar a eleger as chapas. Ela fez referência indireta à campanha do adversário Jair Bolsonaro (PSL), dizendo que o povo de Minas precisa lutar contra um “projeto autoritário” e “contra as mulheres”. “Precisamos que vocês sejam aquilo que Lula pediu: nossas pernas, braços e voz”, disse.



Manuela D’Ávila também afirmou que as dificuldades financeiras em Minas foram causadas por gestões “do lado de lá” e “tem a marca dos governos tucanos, os governos de Aécio Neves e Antonio Anastasia”, disse.