Pimentel tem rombo de R$ 1 milhão na campanha; Anastasia tem sobra

A campanha de Anastasia arrecadou R$ 2,7 milhões a mais que a de Pimentel até o momento (foto: Gladyston Rodrigues / Paulo Filgueiras / EM / D.A. Press)

A campanha do governador Fernando Pimentel (PT) à reeleição tem hoje um rombo de R$ 1 milhão. Isso porque, de acordo com as contas já prestadas pelo petista, os gastos contratados até agora são de R$ 6.611.158,97, sendo que a arrecadação alcançou R$ 5.562.938,58.Ainda de acordo com a prestação parcial de contas, a campanha de Pimentel já pagou efetivamente R$2.653.778,67 dos serviços. A maior parte dos gastos foi com serviços de comunicação e produção de programas eleitorais. Também há despesas com advogados, que cuidam das questões jurídicas da campanha.Segundo integrantes da campanha de Pimentel, a expectativa é arrecadar não só o suficiente para cobrir os gastos atuais, como recursos para financiar um eventual segundo turno da eleição.Como a prestação é parcial, a captação de recursos vai ocorrendo ao longo da campanha e a expectativa é pagar tudo ao final. Para o primeiro turno, o prazo final para entrega das prestações de contas completas é 6 de novembro.Já na campanha do adversário Antonio Anastasia (PSDB), a situação parcial é de sobra de recursos. O candidato tucano ao governo tem um gasto contratado de R$6.354.725,25 (dos quais já foram pagos de fato R$ 6 milhões) e um volume de R$ R$8.295.554,67. Com isso, sobram hoje na conta R$ 1,9 milhões.Assim como Pimentel, os gastos se concentram principalmente em serviços de comunicação, produção de programas de rádio e TV e serviços jurídicos.



