Pimentel diz que, com Haddad eleito, dá fim a parcelamento de salários

No programa, Pimentel e Haddad conversam e pregam o voto casado para presidente e governador (foto: Reprodução)

'Firmão'

Carta de Lula

O governador Fernando Pimentel (PT), candidato à reeleição, condicionou o fim do parcelamento dos salários dos servidores públicos mineiros à eleição do petista Fernando Haddad na Presidência da República. O compromisso de voltar a pagar em dia foi feito na edição da noite dessa segunda (24) do programa eleitoral, que teve também a leitura de uma carta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para os mineiros.No programa, Pimentel diz querer continuar governando para ter uma gestão “ainda mais comprometida” com o povo. “Com Fernando Haddad na presidência, o boicote do governo Temer contra o estado vai acabar. Minas vai votar a receber recursos federais. Vamos regularizar os repasses para as prefeituras, equilibrar as contas do estado e, principalmente, acabar com o parcelamento do salário”, afirmou.Haddad apareceu no programa endossando o discurso de que as dificuldades financeiras de Minas são por causa do governo Temer. Em conversa nas ruas de Ouro Preto, o candidato do PT à Presidência agradece a Pimentel a “barra” que ele está segurando.“Esse governo Temer está dando um trabalho danado pra você mas você está ali firmão no manche.”No programa, Haddad lê uma carta de Lula para os mineiros a favor de Pimentel. O texto lido por Haddad diz que, para ajudar o país, o futuro presidente precisará de gente preparada ao lado dele.“Em Minas, essa pessoa é Fernando Pimentel. Conheço Pimentel há muito tempo. Quando fui presidente a nossa parceria permitiu que ele fosse o melhor prefeito do país e o oitavo melhor prefeito do mundo.Com o Haddad na presidência e Pimentel no governo do estado essa parceria será retomada”, diz. Lula afirma ainda que na eventual eleição dos dois petistas, vai acabar a “perseguição” e Minas vai “voltar aos bons tempos”.