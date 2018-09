Campanha de Pimentel nega 'cotas' de contribuição de secretários para eleição

Pimentel participa de um Happy Hour hoje para arrecadar contribuições (foto: Paulo Filgueiras / EM / D.A. Press)

O convite e uma tabela de cotas de contribuição circularam na internet mas a campanha negou ter fixado valores (foto: Reprodução)

'Armação'

O coordenador de campanha do governador Fernando Pimentel (PT), secretário Helvécio Magalhães, negou na manhã desta quinta-feira (20) que o petista tenha estabelecido cotas de contribuições para a equipe de governo. Segundo ele, uma tabela que circulou no Whats App nesta semana com valores relativos a cada cargo é falsa.A tabela seria para direcionar o custo dos convites em um Happy Hour de adesão que será promovido com a presença de Pimentel nesta quinta-feira.Segundo a tabela, os valores variam de R$ 8 mil a R$ 30 mil conforme o cargo (). Há cotas para secretários, adjuntos, diretores de fundações e chefes de gabinete.Pimentel participa de um Happy Hour às 20 h desta quinta-feira em um restaurante na Avenida Raja Gabaglia. “Sua contribuição é muito importante para continuar do lado dos mineiros”, diz o texto do convite.O secretário de Planejamento e Gestão Helvécio Magalhães disse que o convite é verdadeiro, mas a tabela de cotas tão. “Esta tabela eu nunca vi e com toda certeza ninguém da coordenação. Acho que deve ser armação de alguém. Vou até acionar nossos advogados”, afirmou.Helvécio Magalhães disse que, desde a pré-campanha, com a vaquinha, o PT pede contribuições a todos, inclusive aos secretários. “Pedir aos amigos é sempre bom porque só pode agora pessoa física”, disse.Os secretários e dirigentes de empresas mineiras são responsáveis por grande parte dos R$ 56,9 milhões obtidos com o site de financiamento coletivo de Pimentel. Alguns deles, como o presidente da Codemig Marco Antônio Castelo Branco e o secretário de Transportes de Minas Gerais Murilo Valadares, doaram na vaquinha e como pessoa física, respectivamente R$ 50 mil e R$ 20 mil.