Pimentel: 'Meu salário é parcelado como o de qualquer servidor'

O governador de Minas disse compartilhar da agonia do funcionalismo por causa do parcelamento (foto: Sidney Lopes/EM/D.A Press)

Alvo de recentes protestos de servidores públicos por causa de atrasos nos pagamentos de salários, o governador Fernando Pimentel (PT) falou sobre o próprio salário na manhã desta quinta-feira (20), em entrevista à Rádio CBN. O petista perguntou aos ouvintes se sabem quanto ganha o chefe do estado e revelou que são cerca de R$ 10 mil no total e R$ 7,2 líquidos. “Meu salário é parcelado como de qualquer servidor”, disse.Segundo o Portal da Transparência, o salário do governador é de R$ 10,5 mil e , até julho deste ano, o valor líquido vem sendo de R$ 8.031,61.Pimentel disse que os secretários de estado também tem os salários parcelados e negou que haja supersalários no seu governo. Segundo ele, alguns integrantes do secretariado ganham mais por terem vencimentos de outros cargos públicos de carreira acumulados.Pimentel afirmou que todos os meses é uma “agonia” e que liga de cinco a seis vezes para os secretários para saber se o pagamento saiu.“Sou aposentado da UFMG, sei o que significa receber da forma que a gente está recebendo. O que não acho correto é o sujeito fazer propaganda na TV dizendo que está atrasado, não é verdade, está parcelado. Salário atrasado seria se estivéssemos recebendo agora por janeiro ou fevereiro”, disse.O parcelamento de salários vem sendo o principal tema de questionamento de Pimentel durante a campanha eleitoral. Para este mês de setembro, o governo garantiu que a escala divulgada será cumprida. Ela prevê duas parcelas para os servidores da segurança, Fhemig, Hemominas e Ipsemg e três datas para os demais (segundo governo uma primeira parcela, uma de complemento e uma segunda parcela).O governo negou que o pagamento diferenciado feito aos profissionais da segurança pública seja um privilégio. Segundo ele, o grupo recebe desta forma porque trabalha para garantir inclusive que os demais serviços funcionando. “ Por isso estabelecemos uma certa antecipação para o pessoal da segurança. Defendo minhas decisões, ao contrário dos outros que passaram pelo estado e não assumem”, disse.Pimentel diz que a intenção é reduzir o escalonamento até acabar com ele. O governador atribui a necessidade de dividir os pagamentos ao deficit da Previdência. Na entrevista desta quinta-feira, Pimentel falou sobre o fundo previdenciário que pretende constituir para acabar gradativamente com o rombo.Segundo o petista, essa reserva seria composta por rendimentos de créditos de de empresas mineiras, por exemplo. Os recursos devidos pelo governo federal pela isenção fiscal da Lei Kandir, da ordem de R$ 134 bilhões, seriam outra fonte para o futuro fundo.