Pimentel acusa Anastasia de não cumprir índices de investimento; tucano rebate

(foto: Sidney Lopes/EM/D.A. Press)

No segundo bloco, mais uma vez os dois primeiros colocados na disputa – o senador Antônio Anastasia (PSDB) e Fernando Pimentel (PT) -, voltaram a protagonizar o momento mais tenso.Pimentel questionou o tucano sobre o não cumprimento das cotas de saúde e educação durante a gestão dele, o que resultou na assinatura de Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) com o Tribunal de Contas do Estado (TCE).Anastasia negou que tenha havido irregularidades. De acordo com o tucano, em 2012 foi editada uma emenda constitucional para criar uma regra sobre o assunto, já que antes disso cada tribunal de contas usava uma regra específica.“Por iniciativa do TCE fizemos esse termo para adequar de maneira gradual e paulatina a aplicação dos recursos”, afirmou.Anastasia atacou Pimentel ao dizer que no governo dele que não houve a aplicação dos recursos “lamentavelmente”.Na réplica, Fernando Pimentel disse que Anastasia não assumia a “responsabilidade por não ter cumprido os mínimos constitucionais”.“A Emenda é de 2000. Ele foi o grande operador de Aecio Neves durante oito anos e depois mais quatro. Cumprimos com muita criatividade. Acho que os mineiros devem meditar sobre isso. Boa gestão é aquela que prioriza o social, a educação, a saúde”, declarou.Na tréplica, Anastasia disse que Pimentel faz “maldade” com prefeitos e servidores ao dar “calote” nas prefeituras.“O candidato insiste em teses inverídicas. Onde estão os atrasos? Perguntem aos prefeitos, aos servidores, o que aconteceu foi uma perfeita regularidade dos serviços públicos e agora o calote nas prefeituras. É muito grave o que está fazendo, uma maldade com os servidores, com os prefeitos” disparou