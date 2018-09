Anastasia disse que deve levar até metade de novo mandato para normalizar finanças

O senador Antonio Anastasia (PSDB) fez campanha nesta quinta-feira em Cataguases e Leopoldina, na Zona da Mata, e reafirmou que, se eleito, vai precisar de tempo e compreensão dos prefeitos para normalizar os repasses aos municípios e deve gastar pelo menos metade do eventual mandato para deixar as finanças de Minas normalizadas.O tucano ainda afirmou que a situação “caótica” dos cofres do estado deve fazer com que o parcelamento do salário dos servidores siga sendo feito no início da nova gestão.“Estou alertado que será um processo lento, nós sabemos que a situação de Minas é uma situação desastrosa, caótica. Nós vamos recompor aos poucos. Eu tenho esperança que no prazo de um ano e meio a dois (anos) a situação melhore bastante e nós tenhamos condições de fato de devolver Minas Gerais aos trilhos do desenvolvimento”, afirmou durante coletiva, após se reunir com lideranças da região.Anastasia afirmou que a próxima gestão encontrará situação ainda pior que a encontrada por ele, quando integrou a equipe que cuidou da transição entre os governos de Itamar Franco e Aécio Neves (PSDB). “Naquela época tínhamos uma gripe, hoje temos uma pneumonia dupla com complicações”, declarou.O tucano disse que esperar contar com um período de “carência” dado pelos prefeitos para conseguir e colocando as contas em ordem e, assim, ir regularizando a dívida do estado com os municípios.“Essas dívidas já se acumulam em valores expressivos . Elas nós vamos ter que renegociar porque não temos como pagar imediatamente. Sabemos que não temos varinha mágica e todos sabem disso”, disse. Para ele, a compreensão será conquistada com “diálogo e transparência nos números”.Antônio Anastasia disse também que com a dificuldade financeira, o parcelamento dos salários dos servidores, pelo menos inicialmente, deve ser mantido. Mas, garantiu a resolução dessa questão é uma das prioridades iniciais de sua eventual gestão.“De imediato é impossível resolver (o parcelamento). Vamos fazer o mesmo processo. São dois empenhos iniciais, duas prioridades: pagar o débito com as prefeituras e voltar o pagamento para o quinto dia útil para os servidores”, afirma.Assim como tem feito em outras agendas de campanha, o candidato fez críticas a atual gestão do governador Fernando Pimentel (PT). “Esse é o governador das desculpas. O governador que só se lamenta e não trabalha. Ele não enfrentou a crise”, disse.Ainda de acordo com o tucano, no governo dele não havia o “caos” que há atualmente e que os servidores recebiam sempre no quinto dia útil de cada mês.O tucano reconheceu, no entanto, que a crise ajudou a agravar ainda mais a situação do estado, mas, aproveitou para alfinetar a ex-presidente Dilma Rousseff( PT), aliada de Pimentel e que concorre ao Senado, afirmando que as medidas tomadas durante o governo dela proporcionaram o aprofundamento da crise.Perguntando se espera encerrar a disputando vencendo já no primeiro turno, Antônio Anastasia disse que seu planejamento considera a disputa no segundo turno, mas se eventualmente sair vitorioso no primeiro turno ficaria feliz. “Nosso planejamento sempre foi eleição em dois turnos”, declarou.