Debate na Alterosa: Pimentel e Anastasia trocam farpas por causa de parcelamento de salários

(foto: Sidney Lopes/EM/D.A. Press)

O primeiro bloco do debate da TV Alterosa, Estado de Minas e Portal Uai começou com o embate entre o governador Fernando Pimentel (PT) e o senador Antônio Anastasia (PSDB) por causa do parcelamento do salário dos servidores.Pimentel foi questionado por que o problema não foi atacado no início de seu governo e há diferença entre categorias no momento de definir o parcelamento.De acordo com Pimentel, a situação de parcelar o salário dos servidores foi a solução possível. “Ninguém parcela porque quer”, afirmou, explicando que a crise econômica e política agravaram a situação financeira, o que culminou na queda da arrecadação.Já Antônio Anastasia (PSDB), que fez a réplica, afirmou que a situação dos servidores e das contas do estado é “dramática” e lembrou que nos últimos meses mesmo a escala não tem sido cumprída.E defendeu que a situação seja definida com “muita criatividade”. “Eu vou pedir aos servidores que se lembrei de quando eu era governador e vocês recebiam no 5º dia útil”, afirmou.Na tréplica, Pimentel acusou o tucano de “omitir” que a crise foi agravada durante o governo dele e do antecessor, senador Aécio Neves. “Eu falo a verdade mesmo que ela seja dura e difícil de explicar”, afirmou.