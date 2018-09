Ibope aponta Anastasia com 35% dos votos, Pimentel com 21% e Zema, 8%

Antonio Anastasia e Fernando Pimentel polarizam a disputa eleitoral em Minas, com vantagem para o tucano (foto: Montagem: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press e Jair Amaral/EM/D.A Press)

Pesquisa Ibope divulgada nesta quinta-feira sobre a disputa ao governo de Minas indica aumento das intenções de voto em Antonio Anastasia (PSDB), que alcançou 35% da preferência dos eleitores. O atual governador, Fernando Pimentel (PT), soma 21% e o candidato do partido Novo, o empresário Romeu Zema, 8%.Em quarto lugar, o deputado estadual Adalclever Lopes (MDB) tem 3%. João Batista Mares Guia (Rede) tem 2% das intenções. Claudiney Dulim (Avante), Dirlene Marques (Psol) e Jordano Metalúrgico (PSTU) ficam com 1% dos votos, cada. Alexandre Flach (PCO) não foi pontuado.De acordo com o levantamento, 17% dos eleitores vão votar em branco ou nulo e outros 10% não souberam responder. A nova pesquisa traz aumento da chance de vitória do tucano no primeiro turno, com Anastasia com 35% e os demais candidatos somando 37% das intenções.O senador cresceu dois pontos percentuais em relação ao último levantamento, realizado entre 14 e 16 de setembro, quando alcançou 33%. Pimentel contava com um ponto a mais, 22%. Zema tinha 7%, melhorando seu desempenho. Os demais candidatos mantiveram o mesmo desempenho.Foram ouvidos 2.002 eleitores de 114 municípios do estado, entre 24 e 26 de setembro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.O Ibope também simulou segundo turno em Minas entre os dois primeiros colocados. Anastasia ganharia a disputa com 43%, contra 26% de Pimentel. Brancos e nulos somam 22%, e 9% dos eleitores não souberam responder.