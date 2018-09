Pimentel antecipa pagamento da última parcela de setembro a servidores

O governador Fernando Pimentel tem dito que a intenção é melhorar a escala dos servidores (foto: Jair Amaral / EM / D.A. Press)

O governo de Minas antecipou para esta quarta-feira (26) o pagamento da última parcela dos vencimentos de setembro, pelo mês trabalhado em agosto, a todos os servidores. A decisão foi confirmada em reunião hoje, segundo o governo, em razão do fluxo de caixa. O comunicado seguiu para os sindicatos representantes das diversas categorias.Receberão os funcionários da ativa e inativos.Pela escala divulgada no início do mês, apenas os funcionários da Segurança, Fhemig, Hemominas e Ipsemg receberiam a última parcela nesta quarta-feira. Para os da educação e demais categorias, o restante do contracheque seria quitado na sexta-feira, dia 28.Com isso, pelo menos para a última parcela deste mês, que antecede as eleições de outubro, o governador Fernando Pimentel (PT) consegue atender a uma das mais recorrentes demandas do funcionalismo: a de isonomia no pagamento de todas as categorias.O estado tenta para o mês de outubro anunciar uma escala única para todo o funcionalismo, também para atender ao comitê de servidores que começou a se reunir este mês. Como antecipou o, o governo marcou para 2 de outubro reunião para anunciar a escala de pagamento do mesmo mês aos servidores.