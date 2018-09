Anastasia diz que Pimentel não consegue andar com as próprias pernas

Anastasia se apresenta como o gestor que já resolveu a crise do estado uma vez (foto: Reprodução)

Plano de ação

O senador Antonio Anastasia (PSDB), candidato ao governo de Minas, mudou a estratégia do programa eleitoral e passou a atacar, na noite dessa quarta-feira, o principal argumento do governador Fernando Pimentel (PT) para justificar a crise no estado: o de que a causa é um boicote do governo federal.A propaganda do tucano prega ao eleitor que o petista já era governador quando a “amiga” dele, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), ainda estava no comando do Palácio do Planalto.“Agora ele quer o seu voto dizendo que com Haddad presidente vai conseguir fazer o que não fez. Dilma, Haddad, parece que Pimentel não consegue mesmo andar com as próprias pernas nem dar conta do recado”, diz a apresentadora. Na sequência, para introduzir a fala do candidato tucano, a propaganda diz que Minas precisa de um governador que saiba como fazer para tirar o estado da crise.“Minas, a nossa casa, está uma bagunça. O dinheiro está curto e as coisas estão difíceis. É nessa hora que quem comanda deve dar o exemplo”, diz Anastasia.No programa, o senador prometeu cortar despesas a partir do primeiro dia de governo.O tucano anuncia a redução drástica do número de cargos de confiança de nomeação política e da frota de veículos para autoridades do governo e estatais como medidas para diminuir os efeitos da crise. Também afirma que vai proibir viagens internacionais, a não ser que sejam para captar investimentos para Minas, e destinar as aeronaves oficiais apenas para ações de saúde, defesa civil, e segurança.“O dinheiro da educação, da saúde, da segurança, é intocável e precisa ser inclusive maior”, diz.Anastasia afirma ainda que não se trata de uma promessa eleitoral, mas de um plano de ação. “É preciso agir já. Vou trabalhar para vencer a crise, como eu já fiz antes”, afirma.