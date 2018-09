"Nós precisamos dar as mãos ao candidato Bolsonaro", diz vice de Anastasia

Vice de Anastasia, candidato ao governo de MG pelo PSDB, diz que vai apoiar Jair Bolsonaro #Dia7é17 pic.twitter.com/upwRLRewsG %u2014 Bolsonaro Presidente (@JoelAlexandreM) 26 de setembro de 2018

Nota do senador Antonio Anastasia

Repercussão

Deputado federal Marcos Montes (foto: Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados )

Menos de 24 horas depois de pesquisa Ibope registrar a redução da diferença entre os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), primeiro e segundo lugares respectivamente na disputa presidencial, o deputado federal Marcos Montes (PSD), candidato a vice na chapa de Antonio Anastasia (PSDB), afirma em vídeo que está circulando nas redes sociais, desde a noite dessa terça-feira (25) que "nós precisamos dar as mãos ao candidato Bolsonaro".Montes disse que "lamentavelmente, a sociedade brasileira começa a enxergar que esse não é o seu momento", se referindo ao fato de Alckmin aparecer em quarto lugar nas intenções de votos, com 8%. "Não cabe nossos interesses pessoais", disse o candidato a vice de Anastasia, que respondeu ao comentário, por meio de nota, afirmando que a declaração do vice foi feita de forma hipotética.Montes vai mais longe e diz que "a partir do momento que acharmos que candidatura Alckmin não vai ao segundo turno", o caminho natural dele e de seus aliados é apoiar a candidatura de Bolsonaro. "Não podemos deixar o Brasil voltar ao que vivemos no passado", disse Montes, sem citar o PT, que governou o país entre 2003 e 2016."O meu candidato a presidente da República, como o de meu vice Marcos Montes, é Geraldo Alckmin. Na palestra Marcos fala sobre uma possibilidade hipotética com a qual não trabalhamos. Vamos continuar batalhando firmes pela vitória de Alckmin em Minas e no Brasil."Por meio de sua assessoria de imprensa, o deputado federal Marcos Montes disse que não vai comentar mais o assunto. "Quem se pronuncia oficialmente é o candidato a governador, Antonio Anastasia", disse o parlamentar.