Pesquisa Ibope: Bolsonaro, 28%; Haddad, 22%; Ciro, 11%

Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) polarizam a disputa pela Presidência da República. É o que mostra a pesquisa Ibope/Estado/TV Globo divulgada nesta segunda-feira. O levantamento traz uma estagnação do primeiro colocado, que se mantém com 28% das intenções de voto. Já o petista subir três pontos percentuais em relação ao último levantamento e chegou a 22%.





Segundo turno

A vantagem de Bolsonaro sobre Haddad caiu de 18 pontos percentuais para seis, e Haddad é o único candidato com tendência de alta na série de pesquisas do Ibope, que começaram a ser divulgadas em 20 de agosto.A pesquisa mostra ainda que Fernando Haddad ampliou a vantagem sobre o terceiro colocado, o candidato do PDT, Ciro Gomes, que saltou de 8 para 11 pontos percentuais.Geraldo Alckmin segue na quarta colocação, com 8% das intenções de voto, enquanto Marina Silva (Rede) aparece no quinto lugar, com 5%.Depois de uma trégua em razão do atentado sofrido em Juiz de Fora em 6 de setembro, quando foi esfaqueado, Bolsonaro voltou a ser criticado pelos adversários.

Na disputa do segundo turno, Haddad ultrapassa Bolsonaro e venceria as eleições por 43% a 37%. A pesquisa mostra que Bolsonaro seria derrotado por todos os adversários, com exceção de Marina Silva (Rede), com quem aparece empatado tecnicamente com 39% das intenções de voto. Contra Ciro Gomes, o resultado apresentado na pesquisa foi de 46% a 35%.



No questionário que mede a rejeição dos candidatos, Bolsonaro aparece na frente, apontado por 46% dos entrevistados como aquele em quem não votaria de jeito nenhum. Haddad é rejeitado por 30% dos eleitores, Marina por 25% e Alckmin por 20%.

O Ibope entrevistou 2.506 pessoas em 178 municípios brasileiros, entre os dias 22 e 23 deste mês. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que significa nível de confiança de 95%.



O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu o número BR%u201006630/2018.