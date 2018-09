Pimentel diz que, se fosse ele o presidente, daria indulto a Lula

Pimentel gravou programa em que conversava com jovens em um centro cultural (foto: Jair Amaral / EM / D.A. Press)

Liberdade para Lula

O governador Fernando Pimentel (PT), candidato à reeleição no governo de Minas, afirmou na manhã desta quarta-feira que está atrás do senador Antonio Anastasia (PSDB) nas pesquisas eleitorais por causa do grande número de eleitores indecisos no estado. E é neles que o petista vai focar a campanha nos próximos dias, esperando ganhar votos com o crescimento do candidato do PT a presidente, Fernando Haddad, no plano nacional.Pimentel teve encontro com jovens nesta manhã em um centro cultural, no Bairro Floresta, Região Leste da capital. Na chegada, o petista comentou o crescimento do companheiro de partido no plano nacional e disse que o ritmo das campanhas é diferente no aspecto regional. Para ele, o cenário está mais definido entre os presidenciáveis.“As campanhas regionais não tem o mesmo ritmo. Tanto aqui quanto em outros estados, o que a gente observa é que o número de indecisos nas pesquisas para governador ainda é muito alto. Isso que está dando esse resultado parcialmente desfavorável a nossa campanha. Tenho certeza que isso vai mudar e em pouco tempo vamos ter resultados diferentes”, disse.Pimentel faz campanha com o presidenciável Fernando Haddad nesta sexta-feira (21) em Ouro Preto e Betim, na Região Metropolitana de BH. A avaliação da coordenação de campanha é que o governador mineiro possa surfar na “onda vermelha” de crescimento de Haddad na disputa presidencial.O governador mineiro disse que não houve nenhum desentendimento com o candidato Fernando Haddad, que desmentiu uma fala dele nesta semana. Pimentel havia dito que Haddad daria indulto ao ex-presidente Lula se eleito e o presidenciável afirmou que nunca conversou sobre isso com o mineiro.“Não tem desentendimento. O que eu disse foi que se fosse eu o candidato e chegasse a presidente da República, a primeira coisa que faria seria assinar um indulto para o Lula. O Haddad disse, com razão, que não tinha acertado isso com ninguém, muito menos com o Lula, e que o próprio Lula não quer (indulto), quer ser absolvido”, disse.Pimentel afirmou que mantém sua posição. “Se pudesse eu anistiava o Lula”. O governador afirmou que a estratégia de sua campanha seguirá focando em reuniões com grupos de pessoas para mostrar argumentos.Segundo o petista, a eleição será de “convencimento”. “A diferença em relação às outras é que estamos fazendo ma campanha absolutamente verdadeira, sincera, falando a verdade dos dados e números. Vejo nas campanhas adversárias muita mistificação, muita criação de artifícios”, disse.Sobre a insistência em vincular o senador Anastasia ao companheiro de partido e Senado Aécio Neves, Pimentel disse não se tratar de uma estratégia. “O que está acontecendo é que o eleitorado sabe quem são as pessoas. O senador foi governador do estado, principal articulador do golpe, e é intimamente ligado ao outro senador. Então não tem como dissociá-lo, ele sabe disso. Dizer que estamos fazendo isso de propósito não convence ninguém.”